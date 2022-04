Honden in de rij voor overnachting of knipbeurt

Over het algemeen gunt een hondeneigenaar zijn of haar trouwe viervoeter het allerbeste. Het liefst neem je het beest dus waarschijnlijk ook mee op vakantie. Maar als dit toch niet heel praktisch is, dan is het handig om een aantal overnachtingen te boeken in een hondenhotel.

Maar daar is het al lange tijd op veel plekken topdrukte. Zo erg dat meerdere eigenaren van opvangplekken al nee moeten verkopen.

Hondencrèche

Vol enthousiasme en nieuwsgierigheid komen vier honden die verblijven bij Dogs Hotel in Dwingeloo op de verslaggever van dienst aflopen. Een sint-bernard laat een klein restje kwijl achter op zijn spijkerbroek. "Ja, dat is een echte knuffelkont. Die wil altijd aandacht", lacht Angela Burger, eigenaresse van het hondenhotel.

"Dit zijn toevallig twee die in de nachtopvang zitten en twee voor de dagopvang. Die laatste worden dus gebracht door mensen die overdag werken. Dan komen de honden hier spelen", legt Burger uit. Het lijkt een beetje op het idee van een kinderopvang. "Ja, sommige mensen vergelijken het inderdaad met een crèche. Ze brengen de honden en zeggen dan ook dat het net voelt alsof het hun kind is."

Aandacht

Wandelend richting de tien kennels waar een paar andere honden zitten wijst ze naar buiten: "We willen uitbreiden, zodat we iets meer plek hebben. We krijgen er zes hokken bij. Maar groter dan dat wil ik ook niet, want genoeg aandacht voor de honden vind ik belangrijk."

Burger moet de laatste tijd steeds vaker nee verkopen als mensen haar bellen voor een plekje. Dat vindt ze heel vervelend, maar het is niet anders vanwege de topdrukte bij de opvang. "Ik denk dat het komt door de coronaperiode. Toen zaten veel mensen natuurlijk thuis en zullen toen gedacht hebben: 'Nu nemen we een hond, want we hebben alle tijd om de pup op te voeden'."