Michael van der Mark klokt vijfde tijd tijdens eerste trainingsdag

Michael van der Mark noteerde de vijfde tijd en bleef daarmee slechts 0,031 seconde verwijderd van Sykes. Van der Mark klokte vanochtend nog de tweede tijd, maar die tijd was langzamer dan vanmiddag.Chaz Davies ging al vroeg in de vrije training onderuit. Hij verloor de voorkant van zijn motor bij het insturen van de Strubben. Hij kon overigens op eigen kracht de pitbox weer bereiken. Ook Alex Lowes moest de tweede vrije training vroegtijdig beëindigen. Hij kwam met zijn Yamaha ten val en eindigde in de grindbak. Ook de Brit bleef ongedeerd.Gedurende de sessie hielden de coureurs zich vooral bezig met het analyseren van verschillende bandencompounds. Alle teams zijn op zoek naar de juiste banden bij deze lage temperaturen. In de slotfase liet het merendeel van de coureurs een nieuwe set banden monteren om daarmee een snelle rondetijd te kunnen rijden.Morgenvroeg op 9.00 uur is de derde vrije training voor het WK Superbike. Om 11.00 uur volgt de Superpole waarin de startopstelling van de eerste race wordt bepaald. De start van die eerste race is om 14.00 uur.Dion Otten uit Assen klokte vandaag de twintigste tijd in het WK Supersport 300. Ook zij kwamen twee keer in actie tijdens twee vrije trainingen. Daar was de Spanjaard Manuel González de snelste man van de dag. Hij won ook de eerste race van het seizoen, vorig weekend in Spanje.