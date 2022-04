Hannah Mae krijgt gouden plaat voor Back to you: 'Supermooie erkenning'

"Dat ik 'm gekregen heb, is bizar." Dat zegt een opgetogen Hannah Mae over de gouden plaat die ze gisteren ontving voor haar single Back to you. "Gewoon voor mijn eerste single ook", lacht de singer-songwriter uit Weerdinge.

Het nummer Back to you kwam uit in 2019 en werd een grote hit. Veel mensen hebben het lied leren kennen door de tv-reclame van supermarkt Plus. Een artiest krijgt een gouden plaat voor een single als hij 40.000 keer is verkocht en gestreamd.

Verrassing