Provincie presenteert aanpak voor betere kwaliteit Drentse natuur

De komende jaren moet er flink werk worden gemaakt om de kwaliteit van de Drentse natuur te verbeteren. Dat staat in het Natuurbeheerplan 2023 van de provincie. Zo komt extra geld vrij voor het klimaat en de verbetering van de waterkwaliteit. Boeren en natuurbeheerders kunnen daar aanspraak op maken.

De provincie wil inzetten op het herstellen en verbeteren van de kwaliteit van natuur in heel Drenthe. Dat doel moet bereikt worden via een zogenoemde brede aanpak. Zo wordt bijvoorbeeld ingezet op het gezond houden van de bossen in onze provincie. Dat kan leiden tot voldoende diversiteit in de natuur en kan de stikstofproblematiek verlichten.

Bovendien wil de provincie de landbouwsector verder moderniseren, innoveren en verduurzamen. Op termijn moet vooral worden overgegaan op duurzame vormen van landbouw. Van de gangbare landbouw, die onder een vergrootglas ligt vanwege de stikstofcrisis, moet langzamerhand worden afgestapt.

Waterkwaliteit

In het Natuurbeheerplan is ook vastgelegd dat er oog moet zijn voor de waterkwaliteit. Het behalen van de KRW-doelen - een Europese richtlijn voor de waterkwaliteit - heeft veel prioriteit, zo geeft de provincie aan. 'Specifiek voor de Drentsche Aa geldt dat de kwaliteit van het water zo goed moet zijn, dat dit geschikt is voor de bereiding van drinkwater', staat in het plan. Het beleid is gericht op zowel de verbetering van het grond- als het oppervlaktewater.