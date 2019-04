Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

In Zuidlaren wordt zaterdag bij de Laarkerk aan de Stationsweg weer de traditionele, grootste niet commerciële rommelmarkt van Noord-Nederland gehouden. Om 9.00 uur gaat de markt open. Er is een zeer ruim aanbod van goederen. De opbrengst gaat onder meer naar een project van de WorldServants in Ghana en Plaats de Wereld in Vries. De toegang is gratis.Tussen 10.00 uur en 16.30 uur is zaterdag een bijzondere expositie van twee Daler kunstenaressen te zien in Museummolen Jan Pol. Van Vera van Brakel zijn schilderwerken van dieren en bloemen op hout en abstract op doek te zien. Lineke Mooij slijpt en bewerkt zelf halfedelstenen. Hiervan maakt zij prachtige sieraden, ook voor kinderen. Beide kunstenaressen zijn ook aanwezig.Zaterdag om 13.30 uur vindt op het voormalige voetbalveld bij het Multifunctionele Centrum (MFC) in Sleen de aftrap plaats van de kaartverkoop van de muziektheatervoorstelling De Toorn van Thunaer. De voorstelling, bedacht door Harm Dijkstra en Jan Kruimink wordt van 4 t/m 8 september gespeeld in de open lucht op landgoed De Klencke bij Oosterhesselen. Tijdens de ludieke aftrap zaterdag in Sleen worden ook de wandel- en fietsroutes die bij de voorstelling horen gepresenteerd. Meer informatie over De Toorn van Thunaer? Kijk op de website toornvanthunaer.nl Nieuwelingen en gevorderde golfers; iedereen kan zaterdag een balletje komen slaan bij Golfclub Holthuizen in Roden. Tussen 10.00 uur en 15.00 uur zijn er clinics en allerlei golfspelletjes. Ook voor kinderen is er van alles te doen. Voor al het materiaal wordt gezorgd, het is alleen wel handig om goede schoenen met een platte zool aan te trekken.Nu Diever na twintig jaar strijden eindelijk een vervangende ruimte heeft gevonden voor het Dingspilhuus, is het feest in het dorp. Vrijdag is Hart van Diever geopend in de locatie van middelbare school Stad & Esch in het dorp. Zaterdag zijn er onder meer helikoptervluchten en demonstraties en optredens van veel verenigingen uit het dorp. Zondag is er onder meer een speciale kerkdienst, een brunch en een dorpsrevue.Hoogeveen verandert zondag weer in een hardloopwalhalla tijdens de 13e editie van de Cascaderun. Om 9.55 uur begint de Unicefloop, om 13.00 uur klinkt het startschot van de GigaG Cascaderun en om 13.30 uur en 14.00 uur gaan de 10- en 5-mijllopers van start. Veel sfeer en gezelligheid dus in het centrum van Hoogeveen.Om 14.00 uur begint bij de bibliotheek in Smilde zaterdag de jaarlijkse palmpaasoptocht. Begeleid door draaiorgelmuziek en vrolijke paashazen lopen de kinderen door het dorp met hun 'haanties op een stokkie'. De tocht eindigt bij Het Beurtschip. Daar is voor iedereen iets lekkers. In veel andere plaatsen is de palmpaasoptocht op palmzondag, zoals in Oosterhesselen, Uffelte, Diever en Vledder.Bij schaapskooi Achter 't Zaand in Lhee is het zondag tussen 13.00 en 16.00 uur lammetjesdag. De lammetjes dartelen rond hun moeder door de kooi en de wei. Kinderen mogen ze even op schoot hebben en knuffelen. Schaapherders Johan en Anja vertellen over de schaapskudde en het Drentse heideschaap. De ‘vrijwolligers’ laten zien wat je allemaal met wol kunt doen. En natuurlijk staan beschuiten met roze en blauwe muisjes klaar.Om het lijdensverhaal van Jezus nagespeeld te zien, hoef je niet te wachten tot donderdagavond op tv. Je kunt het zondagavond ook zien in Emmer-Compascuum. Al een paar jaar slaan de verschillende kerken in het dorp de handen ineen en maken ze samen EmmercomPASSION. Het begint om 19.30 uur in de katholieke kerk aan het Hoofdkanaal O.Z. 83. Voorafgaand aan de dienst wordt het verlichte kruis in processie door het dorp gedragen. De start is bij de baptistenkerk aan het Kanaal A en dan wordt het kruis via de PKN-kerk aan De Runde naar de katholieke kerk gedragen. Iedereen kan aansluiten bij de processie.In het dorp Loon kun je zondag terecht voor de In & Om de Boerderij Fair. Die wordt gehouden tussen 10.00 uur en 16.30 uur en is gratis toegankelijk. Leuk voor jong en oud!Zondag vindt voor de vijfde keer de Pianodag plaats in Emmen. In het Atlas Theater worden allerlei optredens en workshops gegeven. Voor kinderen van 7 tot ongeveer 14 jaar is een speciaal programma samengesteld in de ochtend. Het Jeugd en KinderToonkunstKoor Emmen zingt onder leiding van dirigent Martine Salomons liedjes uit het eigen repertoire en kinderen uit het publiek worden uitgenodigd mee te zingen. Kijk voor het hele programma en kaarten op de website pianodagen.nl.