Tulpenfanaten op trektocht door Midden-Drenthe: 'Blij dat het weer mag'

Het is een drukte van belang tussen de bloembollenvelden in Midden-Drenthe. Na twee jaar afwezigheid gaat de Tulpennacht van pracht weer door. Bezoekers rijden dan langs verlichte velden vol met kleurrijke tulpen.

De tocht is bedacht door de Drentse bloembollentelers. Vanaf half negen 's avonds kunnen bezoekers beginnen aan de reis, dan begint het te schemeren en gaan de schijnwerpers aan. "Met de lage zon en de verlichting op de tulpen creëer je een mooi effect", vertelt organisator Dieneke Joling. "Perfect om spectaculaire foto's te maken."

Joling kwam op het idee voor de tocht toen ze bezig was met verlichting in haar tuin. "Toen dacht ik, het is natuurlijk ook mooi als je tulpenvelden 's avonds verlicht. Daar begon het eigenlijk mee."

Drukte

Over het aantal bezoekers heeft de organisatie niets te klagen. Bij verschillende tulpenvelden is het zelfs zo druk, dat auto's in de file staan. Niet alleen volwassenen komen een kijkje nemen, ook de jonge generatie is enthousiast.

"We maken een ritje langs alle velden om foto's te maken. Vooral de verschillende kleuren van alle tulpen zijn erg mooi", vertelt een jongedame. Een andere bezoekster heeft haar kinderen meegenomen als vakantie uitje. "Ze zijn erg enthousiast, vooral nu ze wat langer mogen opblijven", lacht ze.

Tussen de rijen tulpen staan wat jongelui foto's te maken. "Een aantal weken geleden zijn we al een tulpen wezen plukken. Dat viel in de smaak, daarom rijden we nu deze tulpenroute", vertelt een mevrouw. "En natuurlijk om wat foto's te maken voor Instagram. Ook niet onbelangrijk."