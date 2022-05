Wat Drentse kunstenaars maken als ze aan een warenhuis denken

Maar eigenlijk is hij vooral gecharmeerd door het werk van Anneke Verstege. "Hier hangen vier geweldige 'Grande Dames', die klaar zijn om te gaan shoppen. Maar ik ben partijdig want dit zijn mijn dochters die model hebben gestaan."

Voorloper

De expositie wordt vrijdagmiddag geopend door een van de directeuren van het IADS, de International Association of Department Stores. Christine Montard komt speciaal uit Parijs om hierbij te zijn. Haar organisatie kent ook leden als Galeries Lafayette in Parijs, maar toch is ze onder de indruk van het warenhuis in Assen. "Ik kende het nog niet, maar ik vind het een bijzonder warenhuis. Je ziet dat het goed in verbinding staat met de omgeving."

Volgens Montard gaat het Asser warenhuis voorop in een trend. "Het is heel relevant wat hier gebeurt. Klanten verwachten meer dan alleen koopwaren, kunst is heel belangrijk."