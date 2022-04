RTV Drenthe wil gesprek met Derksen over toekomst radioprogramma

RTV Drenthe wil op korte termijn in gesprek met Johan Derksen over de toekomst van het dagelijkse radioprogramma dat hij bij de omroep maakt.

Derksen maakt sinds enkele jaren het programma Muziek voor Volwassenen. Andere omroepen die het programma ook uitzenden, zoals Radio West, Rijnmond en NH Radio, besloten gisteren het programma per direct niet meer uit te zenden. De leiding van RTV Drenthe wil eerst nog zelf in gesprek met Derksen.

De inwoner van Grolloo kwam deze week onder vuur te liggen, nadat hij in het televisieprogramma Vandaag Inside vertelde dat hij in de jaren 70 een dronken en bewusteloze vrouw had gepenetreerd met een kaars. Zelf zei hij zich daarvoor te schamen, maar andere aanwezigen aan tafel reageerden er lachend op. Daarna brak er een storm van kritiek los. Een dag later nuanceerde Derksen zijn uitspraken en zei hij dat er geen sprake was van penetratie.

Gisteravond zouden de betrokkenen volgens Talpa Network excuses maken, maar dat gebeurde niet. Derksen zei in plaats daarvan te stoppen met het tv-programma. Vandaag had hij samen met presentator Wilfred Genee en vaste gast René van der Gijp een gesprek met Talpa. Daar is definitief besloten dat ze het programma niet willen voortzetten.

Bluesfestival en -tournee

Het Holland International Blues Festival in Grolloo, waarvan Derksen medeorganisator is, gaat dit jaar door. Dat heeft concertorganisator MOJO laten weten. De commotie rondom Derksen heeft geen invloed op het evenement, dat in juni gehouden wordt. Wat de exacte rol van hem zal zijn, is nog niet duidelijk. Dat wordt volgens MOJO bepaald door de organisatie van het festival.