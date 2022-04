Vliegveld Eelde wil vluchten van Schiphol overnemen

Bij Rotterdam The Hague Airport kwamen al wel meerdere verzoeken binnen om vluchten over te nemen, onder meer van KLM. Reisorganisatie Corendon verplaatst dit weekend twee vluchten van Schiphol naar het vliegveld van Rotterdam.

FNV is niet verbaasd over de problemen op de luchthaven. "Wij hebben in vroeg stadium al gewaarschuwd voor chaos", aldus bestuurder David van de Geer. Hij rept van bedrijfsblindheid. "Eigenlijk is de grootste staking op Schiphol al een tijd aan de gang. Mensen weigeren namelijk daar te gaan werken tegen de huidige arbeidsvoorwaarden." Desondanks verwacht de vakbond aankomend weekend geen nieuwe staking van KLM-personeel.