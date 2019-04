Mare speelde op haar derde al cello

Uit vierhonderd deelnemers werd ze gekozen, samen met nog zes andere finalisten. Het Prinses Christina Concours is een jaarlijks muziekconcours dat jongeren kennis moet laten maken met onder meer klassieke muziek. Ook is het bedoeld om talentontwikkeling te stimuleren.Mare speelt al vanaf haar derde cello. Haar grotere zus had al een viool, toen Mare besloot ook een muziekinstrument te willen spelen. Ze zette een kindergitaar verticaal op een plantenbak en deed alsof ze met een strijkstok over de snaren ging.Ondertussen moet de jonge cellist twee keer in de week naar het conservatorium in Groningen voor lessen en oefent ze dagelijks twee uur. "Later wil ik ook graag cellist worden en naar het conservatorium", zegt ze. "Dit is was ik het liefst doe."Ook Kees Kruit (19) uit Peize speelt zondag in de finale. Die vindt plaats in het Zuiderstrandtheater in Den Haag. De winnaars krijgen een buitenlandse zomercursus of een solistisch optreden met het Residentie Orkest.