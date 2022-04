Jongetje mishandeld op schoolplein Hoogeveen

Een 8-jarig jongetje is op Koningsdag mishandeld op het schoolplein van de Juliana van Stolbergschool in Hoogeveen. Het kind werd meerdere keren geschopt tegen zijn hoofd, rug en schenen.

Tussen 16.30 uur en 17.15 uur was het jongetje aan het spelen op het schoolplein aan de K. de Raadstraat, toen er twee jongens een meisje aankwamen, meldt de Hoogeveense politie op Facebook

"Het slachtoffer is eerst rondgedraaid op een speeltoestel, waarna hij hiervan af is gevallen. Toen hij op de grond lag, is hij geschopt tegen zijn hoofd, rug en schenen." De politie zoekt getuigen van de mishandeling.