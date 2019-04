Hart van Diever vervangt Dingspilhuus

Vervanging van het bestaande Dingspilhuus bleek geen optie, dus is gekozen voor een gloednieuw gebouw dat aan scholengemeenschap Stad en Esch is vastgebouwd. Met de opening is een eind gekomen aan een jarenlange strijd."Voor de school is het natuurlijk geweldig dat alle verenigingen nu bij elkaar zitten. We helpen en ondersteunen elkaar. Dat is goed voor de school en mooi voor het dorp", zegt Jaap Schipper, locatieleider Stad en Esch Diever.Alfred Schoenmaker en Edwin Slager hebben zich jarenlang hard gemaakt voor een nieuw dorpshuis. "Het was soms net een achtbaan. Soms was er teleurstelling. Soms voelden we steun uit het dorp. Maar het resultaat is dat we nu naar een nieuwe locatie gaan", zegt Alfred Schoenmaker."We hadden liever een nieuw dorpshuis gewild op de plek van het Dingspilhuus, maar dat is niet gelukt. Vervolgens hebben we ons ingezet om het maximaal haalbare te realiseren op de locatie naast de school. En met het resultaat zijn we heel blij", zegt Edwin Slager.De oude gymzaal van de school is omgetoverd tot theaterzaal. En de buitenmuur met flinten van de gymzaal is nu mooi geïntegreerd in het dorpshuis. Het dorpshuis heeft een hoog plafond en veel lichtinval door een grote glaswand en biedt uitzicht op de gymzaal, die van de laatste snufjes is voorzien.Jan Vos is al 35 jaar beheerder van het Dingspilhuus en moet op 30 april het licht uitdoen. "De sluiting komt steeds dichterbij. Er kwamen hier wel 800 mensen per week. Je hebt hier heel veel uren liggen. Tot op de laatste snik is het werken hier leuk. Het zal straks wel even moeilijk zijn", zegt hij.Vos is gepensioneerd en komt niet in het nieuwe dorpshuis te werken. "Het zal wel even wennen zijn zonder mijn bezigheden voor het dorpshuis. Maar er zijn al meerdere verenigingen die aan me trekken, dus ik hoef me niet te vervelen", aldus Vos.Hij is al even gaan kijken in het nieuwe dorpshuis en vindt het nogal steriel. Hij mist de sfeer van het Dingspilhuus. Daarover zegt Alfred Schoenmaker: "Ik ben blij dat het steriel is, dan beginnen we schoon. Het opbouwen van de sfeer begint meteen als het dorpshuis opengaat."Voor het Dingspilhuus rest alleen nog de sloophamer. Het is de bedoeling dat die plaats wel een functie blijft houden als ontmoetingsplek. Maar hoe dat er precies uit gaat zien, moet nog verder worden uitgewerkt.