Bewoners gaswinningsgebied langer in onzekerheid over 10.000 euro-subsidie

De subsidiepot van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) was voor het versterken en verduurzamen van huizen in het gaswinningsgebied. Tienduizenden Groningers probeerden gebruik te maken van de regeling, sommigen stonden in de kou in rijen bij gemeentehuizen. In Drenthe zijn er 123 huishoudens die aanspraak konden maken op de subsidie.