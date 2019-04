Gesneuvelde Franse parachutisten in Assen herdacht

De Stichting Herdenking Franse Parachutisten organiseert deze herdenking elk jaar bij het Monument van de Franse parachutisten aan de Vaart Zuidzijde. Het monument staat pal tegenover de Johan Willem Friso Kazerne.De witte gedenkmuur die onderbroken wordt, symboliseert de bres die in april 1945 door de para's werd geslagen in de Duitse verdedigingslinies in Drenthe. Op één van de muren staan de 33 namen van de gesneuvelde soldaten. De Franse SAS-parachutisten maakten de weg vrij voor de Canadees-Poolse militairen, die Drenthe uiteindelijk hebben bevrijd. Het monument is op 4 mei 1985 onthuld in het bijzijn van de voormalige Franse para's.Leerlingen van Penta van het Dr. Nassau College hebben het monument geadopteerd. Zij waren vandaag ceremoniemeester en legden bloemen, net als de gemeente, een Franse kolonel, nabestaanden van de slachtoffers en de bataljonscommandant van de Luchtmobiele Brigade van de Johan Willem Friso Kazerne in Assen.De enige nog levende Franse parachutist, die bij de operatie Amherst in Drenthe betrokken was, overleed eerder dit jaar. Hij was regelmatig aanwezig bij de herdenking in Assen.