Groot dansfestival in Frederiksoord gaat niet door

Dansfestival Drenthe on the move, dat twee maanden geleden nog groots werd aangekondigd, gaat niet door. Dat heeft de organisatie van het festival in Frederiksoord bekend gemaakt.

De bedoeling is nu dat het festival volgend jaar alsnog wordt gehouden. De tijd om het goed te kunnen organiseren is te kort, constateerde artistiek directeur Hans Minaert. "Ik heb er slapeloze nachten van gehad. Maar je kan het maar één keer goed doen. Een tweede kans krijg je niet." Daarom heeft het bestuur van het festival alles stopgezet.Drenthe on the Move moet een festival worden waaraan het publiek zelf ook mee kan doen, vertelde Minnaert eerder op RTV Drenthe . Het draait om thema's als werelddans, Argentijnse tango, salsa en salsa voor ouderen.De afgelopen weken heeft de artistiek directeur contacten gelegd met dansers en dansleraren. Contracten zijn nog niet getekend. "We hebben afspraken met ze gemaakt. Ik heb ze nu afgebeld en gezegd dat we het festival verplaatsen naar volgend jaar. Ze hebben toegezegd dat ze volgend jaar weer van de partij zijn."De kaartverkoop was inmiddels begonnen. Maar veel kaarten zijn er nog niet verkocht en bleef ook achter bij de verwachting. De provincie Drenthe en de gemeente Westerveld hebben al subsidie toegezegd. Met hen is inmiddels overleg geweest.Hans Minnaert geeft het niet op. Volgend jaar doet hij een nieuwe poging. "We hebben nu wat meer tijd. Dan moet het lukken."