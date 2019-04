FC Emmen laat megakans op lijfsbehoud liggen

Door dat gelijkspel blijft het gat naar hekkensluiter NAC weliswaar zeven punten, maar blijven de achtervolgers (Excelsior en De Graafschap, de nummers 17 en 16) maar op drie punten.FC Emmen verwachtte een furieus NAC, maar de Bredase storm viel tegen. Eigenlijk creëerde NAC geen enkele kans in de beginfase.De eerste kans van de Drentse club was meteen een goal. Anco Jansen stak Luciano Slagveer weg in de zestien van NAC en de aanvaller schoot in de korte hoek door de benen van doelman Benjamin van Leer.NAC was aangeslagen na die treffer en Emmen kreeg kansen op meer. Caner Cavlan raakte uit een vrije bal de lat en de maker van twee goals tegen SC Heerenveen kreeg kort daarna opnieuw een kans. De verdediger zag zijn schot (met rechts) gekeerd worden door Van Leer en in de rebound stuitte ook Jansen op de NAC-doelman.De laatste tien minuten van de eerste helft waren voor de thuisclub, dat al vroeg Luka Ilic bracht voor voor Mounir El Allouchi. Het thuisoverwicht leverde één grote kans op, maar de kopbal van Giovanni Korte spatte uiteen op de lat.De laatste minuten voor rust bleken geen voorbode voor de tweede helft. NAC kon Emmen nauwelijks onder druk zetten, laat staan om kansen af te dwingen. Sterker nog, ook na rust bleven de beste kansen lange tijd voor de formatie van Dick Lukkien. Jafar Arias schoot de eerste kans echter ruim over. Op dat moment had Emmen wel een fikse aderlating verwerkt, omdat Jansen met een hamstringblessure van het veld moest. Zijn vervanger Henk Bos kreeg daarna een schietkans en daarvoor mocht Glenn Bijl ook al uithalen.Een kwartier voor tijd had Arias het duel moeten beslissen na de laatste krachtsinspanning van Slagveer, maar in plaats van de bal over de lijn te tikken liet de spits van Emmen zich aftroeven op de doellijn.De roodwitten leken deze gemiste kansen niet te hoeven bekopen, mede dankzij uitstekend werk van Nick Kuipers (de beste man aan Drentse kant). Toch ging het nog mis. Een gemakkelijk gegeven vrije bal werd door Kjell Scherpen verkeerd verwerkt. De jonge doelman bokste de bal recht voor zijn eigen goal en NAC-verdediger Palmer-Brown pakte dat cadeautje uit: 1-1.Michael de Leeuw had één minuut daarna Emmen alsnog de verdiende zege kunnen bezorgen, maar na een perfecte counter en assist van Arias stuitte de aanvaller op de benen van Van Leer.