Rondrit van FC Emmen met open bus door centrum gaat door

De rondrit van FC Emmen in een open bus door het centrum van Emmen vanmiddag gaat door. Dat meldt burgemeester Eric van Oosterhout.

De burgemeester heeft nu bekendgemaakt dat de bus inderdaad door het centrum mag rijden. Wel zijn er aanvullende maatregelen voor de veiligheid van de supporters genomen. "We maken er met elkaar weer een mooi feestje van", aldus Van Oosterhout op sociale media.

FC Emmen is voor het eerst kampioen geworden als profclub, in de Keuken Kampioen Divisie (de eerste divisie), ondanks dat de ploeg verloor van FC Eindhoven. Maar omdat de concurrentie ook verloor, is de titel veilig gesteld.