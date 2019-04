Dick Lukkien na 1-1 bij NAC: We hadden ze liggen

"We hadden ze liggen, maar we hebben ze in leven gehouden. Dat is doodzonde."De wedstrijd in het Rat Verlegh Stadion liep geheel volgens plan voor Lukkien en zijn mannen. NAC wilde stormen, maar het werd dan een lauw briesje en Emmen voetbalde prima onder de druk uit. "We deden het goed. Het stond goed en we hebben bij vlagen prima aanvallen opgezet, alleen vergeten we de trekker over te halen na de 0-1. Vooral de kans die Jafar Arias kreeg vlak voor de gelijkmaker moet gewoon binnen. Daar moet hij gewoon beter anticiperen."Lukkien had het moment van de tegengoal kort na de wedstrijd nog niet teruggezien en wilde dus niet de schuld in de schoenen schuiven van doelman Kjell Scherpen. "Maar ik hoorde dat de rebound niet ver genoeg weg was en dat die bal daardoor voor de voeten van Palmer-Brown kwam, die hem goed binnenschoot.""Toch hadden we een minuut na de gelijkmaker de 1-2 moeten scoren. Zeker Michael de Leeuw, die je graag in zo'n positie wil zien komen, moet zo'n bal maken", aldus Lukkien.