Blessure Anco Jansen, schorsing Michael Chacon

FC Emmen laat megakans op lijfsbehoud liggen

Dick Lukkien: We hadden ze liggen

Wie was de man of the match in Breda?

Bovendien liep middenvelder Michael Chacón tegen zijn vijfde gele kaart op en dus wacht hem een schorsing.De captain van de Drentse club liet na afloop van de wedstrijd weten dat hij een tik op zijn knie had gekregen en dat deze snel dik werd. "Ik kon mijn knie niet meer strekken en ik hoop nu dat ik op tijd eraf ben gegaan en de schade meevalt", zei Jansen na de remise tegen NAC.Of de spelmaker van FC Emmen volgende week zaterdag van de partij is in het thuisduel tegen FC Utrecht is nog onduidelijk.Michael Chacón is er volgende week in ieder geval niet bij. De middenvelder kreeg in Brabant zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is dus automatisch één duel geschorst.