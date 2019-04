Michael de Leeuw: Mooi voor de competitie, klote voor ons

Achteraf is het natuurlijk heel makkelijk zeggen, maar ik had die bal misschien hoog moeten schieten. Ik had de ploeg daar enorm kunnen helpen. Michael de Leeuw, aanvaller van FC Emmen die vlak voor tijd de kans op 1-2 had

FC Emmen laat megakans liggen

Dick Lukkien: We hadden ze liggen, maar laten ze leven

"We hadden ons half veilig kunnen spelen", besefte Michael de Leeuw. "Dat wisten we vantevoren en het leek ook goed te gaan, maar helaas verzuimden we een tweede treffer te maken.""Maar als we de tweede en derde goal niet maken, moeten we alsnog gewoon de nul houden", vulde Nick Kuipers aan."We verliezen hier als team de punten", aldus De Leeuw. Voorin moeten we gewoon meer maken. Dan kost zo'n tegengoal ook niet meteen punten.Na de tegengoal kreeg de aanvaller overigens zelf nog een 100% kans om Emmen alsnog naar een verdiende driepunter te schieten."Achteraf is het natuurlijk heel makkelijk zeggen, maar ik had die bal misschien hoog moeten schieten. Ik had de ploeg daar enorm kunnen helpen, dat besef ik me terdege", aldus Michael de Leeuw na zijn grote kans in de 89e minuut. "Die actie gaat volledig op intuïtie. Je weet dat die bal naar de lange hoek moet, maar de keeper redde. Zonde en zuur, want we hadden ons half veilig kunnen spelen. Dit punt voelt daarom ook als een nederlaag."Ook Jafar Arias had zijn ploeg een enorme dienst kunnen bewijzen door een kwartier voor tijd de 0-2 binnen te schieten, na uitstekend voorbereidend werk van Luciano Slagveer. Diens kopbal stuiterde op de lijn en Arias had hem voor het intikken, maar liet zich aftroeven door NAC-verdediger Menno Koch. "Ja, die bal had ik moeten maken. Ik had daar beter moeten anticiperen", aldus de schuldbewuste spits.Slagveer leek dus heel lang de matchwinner te worden gisteravond. Zijn treffer, na een kwartier spelen, voelde voor hem als een bevrijding. "Het is echt heerlijk voor een spits om te scoren. Eigenlijk had ik dat vorige week al moeten doen, maar toen lukte het niet. |n aanloop naar dit duel had ik al een gevoel dat ik zou scoren. Het had een heel belangrijke treffer kunnen zijn, maar helaas scoorde NAC ook nog."