Diever wil zich nog meer op de kaart zetten als dorp van Shakespeare

Diever wil zich in de toekomst nog meer op de kaart zetten als dorp van Shakespeare. Daarom is er een stichting Diever Village of Shakespeare in het leven geroepen, die allerlei activiteiten rond het jaarlijkse theaterspektakel wil organiseren, en komende maand lanceert zij het Kunstenplan.

Het Kunstenplan is onderdeel van een meerjarenplan dat vijf jaar geleden is opgesteld naar aanleiding van het zeventigjarig bestaan van de toneelvereniging Diever. "Toen is het idee ontstaan vanuit de gemeente, provincie en de toneelvereniging: we kunnen veel meer met het thema Shakespeare. Het is zonde om dat te laten liggen. Toen is er een stichting in het leven geroepen met betrokken mensen uit het dorp en ondernemers. Samen hebben we een meerjarenplan ontwikkeld en het Kunstenplan is het eerste tastbare dat we kunnen laten zien."