Nathan van Gelder schiet Bevrijdingsfestival te hulp: 'Alles was naar de sodemieter'

Met nog een maand te gaan tot 5 mei stapte Van Gelder in. Hij heeft de keuze gemaakt om compleet opnieuw te beginnen. "Weet je, ik kwam tot de conclusie dat je meer tijd kwijt bent om in die brei te duiken en daar enige lijn in te ontdekken. Als niet af is gemaakt en je hebt met vijftig partijen te maken, waaronder 46 bands, dan kun je beter opnieuw beginnen. Dat heb ik gedaan." Enige uitdaging was dat Van Gelder er dit keer maar een maand voor had en geen acht maanden zoals in het verleden. "Nachtwerk? Dat kun je wel zeggen. Hoe meer chaos, hoe gedrevener ik word. Dus nachtwerk. In mijn hoofd gaat het er ook niet uit. Je kunt het ook krankzinnigheid noemen, daar loop ik niet voor weg. Ik laat het niet verloren gaan. Nou, dan slaap je niet."

'Krachten losgekomen'

Van Gelder gaat schematisch te werk om alles in die korte periode voor elkaar te krijgen. "Het helpt. Hoe meer helder wordt, hoe meer je kunt afvinken. Je moet alleen heel veel afvinken in korte tijd." Dankzij de hulp van zijn team en externe partijen uit de provincie is het toch weer voor elkaar gekomen. En dat vindt de interim-festivaldirecteur mooi om mee te maken. "Ik loop tegen het einde van mijn loopbaan, maar ik heb nog nooit meegemaakt dat de druk werd gedeeld op een gegeven moment. Iedere partij, bestuur en partners, iedereen beseft dat het twee voor twaalf is. Dan komen er kennelijk krachten los." Als voorbeeld noemt hij het social media team, dat onder andere de website verzorgt. "Die site is nog nooit zo compleet geweest als nu. Mijn taak is om iedereen achter de broek te zitten en zorgen dat het goed komt. En dat is gelukt."

In korte tijd is alles goed gekomen. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de opbouw van het festival. "We hebben een fantastische editie weer en financieel is ook weer orde op zaken gesteld. Raar maar waar, onder tijdsdruk is alles vloeibaar, het festival is completer dan in de afgelopen jaren." Zo zijn er bijvoorbeeld negen inhoudelijke projecten, volgens Van Gelder meer dan ooit.

'Leek alsof dezelfde fout weer gemaakt werd'

Financieel werkt het festival met een begroting van zo'n 280.000 euro. Het festival is gratis te bezoeken, dus er moet verstandig met het geld worden omgegaan meent Van Gelder. Als voorbeeld noemt hij de bedrijven die benaderd werden voor het Bevrijdingsfestival Drenthe. "Het leek erop alsof dezelfde fout weer gemaakt werd, dat moest gecorrigeerd worden. Je hebt wel ondernemers nodig die iets voelen voor het Bevrijdingsfestival. Het is een non-commercieel festival, daar moeten ondernemers een gevoel bij hebben. We hadden een hele rits ondernemers die al jaren levert, voor prijzen die voor ons betaalbaar zijn. En als je dan onverwachts met misschien wel de beste bedoelingen, het is misschien onkunde, en je benadert andere partijen die er gewoon commercieel instaan, dan betaal je de hoofdprijs. Dat heb ik gecorrigeerd."

Op deze tiende editie staan onder andere optredens van Suzan en Freek, Blokkers, Van Dik Hout en Kraantje Pappie. Ook zijn er inhoudelijke projecten en een kinderplein. "Het is heel divers, dag- en avondvullend." Op de komst van Kraantje is Van Gelder trots. "Ik weet nog heel goed, een jaar of vijftien geleden gaven we hem vijftig euro om te komen, nu is het een AAA-artiest. Ontzettend goed." Het is een divers programma zegt de directeur. "Van Dik Hout bestaat al twintig jaar, dat is een begrip." De afsluiting is in handen van Bökkers, van half elf tot twaalf uur. "Die breken de boel ook af", lacht Van Gelder. "Het is een van onze beste line-ups ooit en daar moet ik Hebert toch ook in betrekken, want de basis lag echt bij hem. Het is niet allemaal verkeerd gegaan."

