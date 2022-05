Scooterrijder te water in Assen blijkt gewond thuis te zitten

Een opmerkelijk incident vanochtend aan het Noord Willemskanaal Groenedijk Zuid Zijde in Assen. De hulpdiensten werden massaal opgeroepen voor een mogelijke persoon in het water, maar de man bleek 'gewoon' thuis te zitten.

Een voorbijganger zag iets voor negen uur een scooter in het water en een aantal blikjes bier in de berm liggen. Daarop heeft hij het alarmnummer gebeld. Onder andere een traumahelikopter werd opgeroepen, net als een duikersploeg van de brandweer. Er lag echter niemand in het water.

Volgens de officier van dienst ter plaatse is de scooterrijder thuis aangetroffen. Wel was hij gewond. Het is niet bekend of de man naar het ziekenhuis moet