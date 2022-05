Jeugd Dwingeloo hamert er lustig op los, Timmerdorp is begonnen

Het is de tweede editie van het Timmerdorp. De laatste keer dat de kinderen hutjes mochten bouwen was in 2020, door corona ging het vorig jaar niet door. "We zijn heel erg blij dat de kinderen weer lekker bezig kunnen zijn", vertelt Fancy Hoekstra namens de organisatie. "Zo kunnen we tijdens de vakantie wat dagen vullen en iedereen is lekker buiten. Dat is natuurlijk ook goed."