Hondsrugtunnel Emmen is lek

Het Dagblad van het Noorden kreeg het rapport in handen na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).Uit de kanaalvijver op het Raadhuisplein lekt water, staat in het ingenieursrapport. Door de lekke vijver stroomt er water de ondergelegen tunnel in. Volgens Royal Haskoning zouden zowel de vijver als de tunnel waterdichte constructies zijn, maar toch lekt de boel al sinds de zomer van 2016.Eerder gaf bouwbedrijf BAM volgens de krant aan dat er weinig reden voor zorgen was over het water dat via de tunnelwanden naar binnen liep. Een aannemer heeft inmiddels geprobeerd het probleem op te lossen, maar dat is nog niet gelukt.In de kanaalvijver spelen vaak kinderen en daarom is besloten chloor aan het water toe te voegen. Ook in de tunnel is nu een verhoogde concentratie chloor gemeten. Dat kan volgens het rapport mogelijk schade veroorzaken bij installaties of metalen elementen van de tunnelconstructie. De risico's van de lekkage beoordeelt Royal Haskoning als beperkt.BAM heeft wel vaker moeite met het waterdicht opleveren van tunnels. De eveneens door BAM gebouwde nieuwe Overcingeltunnel bij het station in Assen bleek deze maand ook lek te zijn. Het bouwbedrijf is aansprakelijk gesteld voor die lekkage en moet de problemen daar oplossen.