Twee drugsgebruikende bestuurders aangehouden

De politie heeft gisteravond op twee plekken in de provincie bestuurders aangehouden met drugs in hun bloed. Dat gebeurde in Roden en in Zuidlaren.

In Roden werd een 47-jarige man uit Peize aangehouden terwijl hij op de Ceintuurbaan-West reed. Bij een controle van zijn speeksel bleek dat de man onder invloed van drugs was. Wat voor soort drugs er in zijn bloed zat, wordt nog onderzocht.Een 26-jarige man uit het Groningse Froombosch, die op de Stationsweg in Zuidlaren werd aangehouden, had ook drugs in zijn bloed. Ook hier is niet duidelijk welke soort drugs de man genomen had.Hij reed bovendien in een auto met een verlopen APK en zijn rijbewijs was geschorst. Dat betekent dat er al een onderzoek naar de rijvaardigheid van de man loopt. Zijn auto is in beslag genomen.