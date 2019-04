Film over verzetsheld Johannes Post in première

De film wordt vertoond in de oude Hervormde kerk aan de Hendrik Raakweg, waar de verzetsheld wel eens naartoe ging.De première wordt georganiseerd door de Stichting Cultuurfilms Drenthe. De stichting is al een aantal jaren bezig om een film over Post te laten maken. Dat is nu gelukt.Johannes Post werd geboren in Hollandscheveld, groeide op in Nieuw Moscou en werd later boer in Nieuwlande. Ook was hij wethouder in de gemeente Oosterhesselen. Hij was in de Tweede Wereldoorlog één van de belangrijke mensen in het Nederlandse verzet.Post begon zijn verzetsdaden met het rondbrengen van verboden kranten en het verbergen van onderduikers. Later ging Post ook bij het gewapend verzet en werd lid van de Landelijke Knokploegen. Hij overviel in heel Nederland meerdere bolwerken van de Duitsers, een politiebureau en drukkerij Hoitsema in Groningen.Op 15 juli 1944 werd Post gearresteerd en tien dagen later geëxecuteerd in de duinen bij het Noord-Hollandse Overveen. In heel Nederland zijn straten naar Post vernoemd, net als de kazerne in Havelte.