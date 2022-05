Historische titel FC Emmen: De mooiste 24 uur in 24 minuten samengevat (video)

Bekijk hier nog eenmaal de hoogtepunten van de historische 24 uur van FC Emmen. Het begon allemaal in het Jan Louwers Stadion waar de Drentse club uit handen van gepensioneerd commentator Evert ten Napel de schaal ontving, het feestje ging door in de kleedkamer en tot diep in de nacht op het Stadionplein in Emmen.