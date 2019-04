Ondernemen in Drenthe: luxe liften uit Meppel

“Voor een standaard lift moet je niet bij ons zijn”, vertelt één van de twee eigenaren Eef Kwakkel.“We maken liften voor op schepen en een beetje voor op land”, legt mede-eigenaar Mike Brandt uit. Beide heren werkten eerst voor een liftenmaker in Heerenveen. Toen het bedrijf failliet ging, zijn ze met z’n tweeën verder gegaan, want er zat wel degelijk werk in.“We zijn begonnen in de jachtindustrie”, doelt Kwakkel op de luxe schepen. “Mooie liftinstallaties waarbij esthetiek heel belangrijk is. Maar ook offshore. Robuust, zwaar en tegen alles bestand.” Daarnaast maakt het bedrijf af en toe een lift voor de beter bedeelden op het vaste land, zoals het duurste huis in Zwitserland, waar een kapitale lift uit Meppel in geplaatst is."Bij ons moet je zijn voor een speciale lift”, legt Kwakkel uit. “De normale liftleveranciers op land komen met een catalogus aan met de afmetingen”, vult Brandt hem aan. Hij legt uit dat bedrijven die een lift willen dan kunnen kiezen uit een aantal standaard liften. Bij Lift Emotion is alles maatwerk, alleen al omdat een lift in een schip bouwen een hele andere tak van sport is dan op land. “Je hebt geen ruimte, de wanden zijn anders, de constructie is anders en het belangrijkste: de wereld op zee beweegt”, vertelt Kwakkel.De nichemarkt waartoe de luxe liften gerekend mogen worden is grillig, maar het bedrijf kan zich volgens de eigenaren goed staande houden. Het grasveld naast de loods is onlangs aangekocht en moet in de toekomst ruimte bieden aan een nieuwe assemblagehal, zodat er nog meer en beter geproduceerd kan worden.Bekijk hier de hele uitzending: