Timmeren aan de Ark van Noach als pronkstuk voor Armeense expositie

Nog een paar dagen doorploeteren met zagen, timmeren en schuren. En dan is-ie af. De Ark van Noach die op de Brink in Assen komt. Bedoeld als blikvanger voor de grote archeologische tentoonstelling in het Drents Museum met museumschatten uit het oude Armenië. Voor de Armeense broers Nicolai en Maxim Romashuk uit Assen gaat daarmee een droom in vervulling. "En voor alle Armeniërs in ons land."

Met hun Asser Stichting Armenia zijn ze inmiddels alweer dik twee jaar druk doende met de voorbereidingen voor hun ark. Want die mag bij de expositie beslist niet missen. Komende vrijdag is dan eindelijk het grote moment daar. Dan wordt het gigantische gevaarte voor het Drents Museum neergezet, de ark die volgens het eerste bijbelboek Genesis het gezin van Noach, en duizenden dieren met hen, van de zondvloed redde.

'Noach is onze aartsvader'

"Noach is onze aartsvader, het Armeense volk komt daaruit voort. Na de zondvloed, toen het water weer was gezakt, bleek hij met z'n enorme schip op de berg Ararat te zijn gestrand. En omdat een van de topstukken uit de tentoonstelling een reliek is met een houtfragment van de Ark van Noach, mocht natuurlijk een ark niet ontbreken in Assen", vertelt een enthousiaste Nicolai Romashuk.

In de werkplaats van Next Builders in Roden wordt sinds drie dagen hard gewerkt aan het enorme gevaarte. 4,5 meter hoog, 3,5 meter breed, en dik 8 meter lang. Daarmee is het gevaarte imposant te noemen. En dan komen er bovenop de enorme scheepsromp ook nog eens een kajuit en een Armeens kruis.

Speciale klus

"Ja, het is echt wel een speciale klus dit, heel wat anders dan wat we hier normaal gesproken bouwen", lacht Elzo de Groot van Next Builders. Doorgaans zijn de timmerlieden in de werkplaats in Roden druk bezig met het zagen en timmeren van kant-en-klare houten huisjes, zoals small houses, tiny houses en tiny offices. Een fors schip stond nog niet eerder op hun bestellijstje. "Maar gelukkig hoeft-ie niet echt waterproof", zegt De Groot. "Want dan zouden we echt nat gaan."

Maar het bouwen van de Ark vergt toch wat andere timmermanskunsten dan de compacte houten huisjes die ze sinds een paar jaar afleveren. "We moeten nu planken rondbuigen om de vorm van het schip goed te krijgen. Die maken we eerst kletsnat, waarna ze goed doorbuigen, dat gaat prima. We zijn nu drie dagen bezig, en het gaat allemaal heel vlot. Wij moeten deze klus in een week klaren, waar die Noach ooit tijden aan bouwde. Maar dat gaat lukken, want dit formaat schip is gelukkig een stukkie kleiner dan de echte Ark van Noach."