Cassata #30: Landbouwgif en 150 kinderboeken

Verder een mijlpaal voor kinderboekenschrijfster Yvonne Brill die haar 150ste boek presenteert. Speciale tafelgast is kersvers voorzitter Berndt Benjamins van de Raad van Toezicht van de nieuwe Stichting TT Week Assen.00.52: Akkerbouwer Johan Emmens en Judith van den Berg van NMF Drenthe.03.03: Tafelgast Berndt Benjamins van de Raad van Toezicht van de Stichting TT Week Assen over zijn relatie als stad-Groninger met de TT in Assen en het TT Festival in vroegere jaren.06.57: Johan Emmens en Judith van den Berg discussiëren over het gebruik van glyfosaat als bestrijdingsmiddel in de landbouw.25.24: Berndt Benjamins over zijn exacte rol als toezichthouder bij de nieuwe stichting TT Week Assen.31.27: Kinderboekenschrijfster Yvonne Brill uit Aalden presenteert haar 150ste boek: De Cirkel is Rond.41.32: Berndt Benjamins wil niet zeggen of hij vroeger op het TT feest in Assen ook achter de vrouwen aanging.46.54: Het Radioforum met Erik Ziengs (VVD-Tweede Kamerlid), Agnes Mulder (CDA-Tweede Kamerlid) en Berndt Benjamins.Margriet BenakJohan Emmens - Akkerbouwer RoldeJudith van den Berg - NMF DrentheYvonne Brill - KinderboekenschrijfsterBerndt Benjamins - Stichting TT Week AssenErik Ziengs - VVD-Tweede KamerlidAgnes Mulder - CDA-Tweede Kamerlid