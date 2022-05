Nieuw Lifelines-onderzoek voor behandeling depressie en Alzheimer

Hoogleraar Neurobiologie Martien Kas van de Rijksuniversiteit Groningen is een onderzoek gestart naar mentale gezondheid en sociaal gedrag binnen Lifelines. Met de resultaten hopen hij en andere wetenschappers te kunnen bijdragen aan de behandeling van hersenziekten zoals depressie en de ziekte van Alzheimer.

Voor het onderzoek van Kas is een groot aantal deelnemers vereist en daarom wordt samengewerkt met Lifelines. Deze onderzoeksinstelling onderzoekt sinds 2006 periodiek de gezondheid van 167.000 deelnemers in Drenthe, Groningen en Friesland.

Voor het onderzoek maakt hoogleraar Kas gebruik van een speciale app voor op de smartphone. Met deze app, Behapp genaamd, wil hij zo accuraat mogelijk meten hoeveel sociaal gedrag mensen vertonen. De app maakt deelname laagdrempelig, zegt Kas. "Vragenlijsten over sociaal gedrag stellen vaak hele moeilijke vragen, bijvoorbeeld hoeveel mensen je de afgelopen twee maanden gesproken hebt. De app meet op een precieze en vertrouwelijke manier het sociale gedrag van deelnemers, zonder dat zij daarvoor iets hoeven te doen. Behalve de app installeren natuurlijk."

Martien Kas doet aan de Faculty of Science and Engineering van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar het belang van sociaal gedrag voor onze mentale gezondheid. Onderzoek uit dit veld laat zien dat sociale contacten van groot belang zijn voor onze mentale gezondheid en dat mensen in slechte mentale gezondheid daarnaast ook verminderd sociaal gedrag vertonen.