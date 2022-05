Hoe overleefden 50 Joodse kinderen het laatste transport vanuit Westerbork?

De kinderen zaten uiteindelijk in drie concentratiekampen. Van Westerbork gingen ze naar Bergen-Belsen. Een rit door Drenthe en Groningen. Hoe ging dat?

"In het Nederlandse gedeelte van de rit wisten de mensen die langs het spoor woonden van deze bijzondere transporten. Dat vind ik ook zo'n verhaal. Achteraf wisten mensen van het transport, want dan lagen er veel briefkaartjes van mensen die deze uit de trein hadden gegooid. Naast de 51 kinderen zaten er ook 270 volwassenen in die trein."

Uiteindelijk kwamen ze in Theresienstadt. Hoe kan het dat de kinderen de oorlog overleefden?

"Dat is de grote vraag eigenlijk. Het gekke is: daar is geen eensluidend antwoord op te vinden. Er zijn twee verklaringen: de grote verklaring is dat de Duitsers bang waren dat er een niet-Joods kind in die groep zat. Het ergste was natuurlijk geweest dat er een niet-Joods kind in die gaskamer was gegaan. Het was een soort van weifelende actie van de Duitsers.

Ik geloof zelf meer in de verklaring dat de Duitsers dachten dat ze een soort ideaal ruilmiddel in handen hadden. Het was het einde van de oorlog. Misschien dachten ze dat ze deze groep nog ergens voor zouden kunnen ruilen, voor iets wat ze goed uit zou komen."

Na de oorlog kwamen ze terug in Nederland. Konden ze hun leven hier weer oppakken?

"Dat is heel verschillend. Ik heb vier van de vijftig kinderen gesproken. Eentje is weer bij haar moeder gaan wonen, haar vader was vermoord. Toen ze terug kwam, voelde ze zich een soort van prinsesje. Ze was een heel bijzonder kind, dat terugkwam uit het kamp. Pas later kreeg ze last van alles wat ze heeft meegemaakt.