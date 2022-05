Nog een horecazaak aan de markt in Coevorden: 'Het versterkt elkaar juist'

Met het nieuwe Plein18 krijgt de markt in Coevorden zes horecazaken, als je de ijssalon meetelt. Bang dat dat te veel wordt, zijn de ondernemers niet. Ze juichen het juist toe. "Het versterkt elkaar juist en mensen zijn er weer helemaal klaar voor na corona."

Met onder meer De Ganzenhoedster, De Heeren van Coevorden, Candia, De Huuskamer en dus het nieuwe Plein18 wordt het weer druk aan het marktplein. De laatste in het rijtje is bijna klaar voor de opening, eind deze week. Het wordt de tweede vestiging van Plein. Aan het Raadhuisplein in Emmen zit de eerste al, sinds 2016.

'Uitdaging, maar vooruit kijken'

Eigenaar Gerbert Junoy Montolio kon de kans niet laten liggen, maar noemt het wel een uitdaging: "Coevorden heeft veel te bieden, momenteel veel toeristen. Na de coronacrisis is het spannend, maar als ondernemer moet je nu vooruit kijken."

Eigenlijk had zijn nieuwe zaak al open moeten zijn, maar het is tegenwoordig moeilijk om aan bouwmaterialen en vakmensen te komen, dus doet het personeel veel zelf: "Je kunt maar een keer goed opengaan. Dan kun je er beter de tijd voor nemen. Daarbij houden we nu alles in eigen hand, we maken het precies zoals we het willen."

Van De Poort, naar Plein18

Angélique Bosman krijgt de leiding over de zaak. Ze heeft tot vijftien jaar geleden het (dart)café De Poort gehad in Coevorden, aan de Bentheimerstraat. Een bekend gezicht, maar wel op een totaal ander soort zaak: "Ik ben er wel aan toe inmiddels. Dit is meer een dagcafé, maar ik heb er heel veel zin in. Samen met mij hebben we ook al vijf personeelsleden gevonden, iets wat ook niet makkelijk is in deze tijd."

'Het creëert sfeer'

Bang dat er té veel horeca aan de markt komt, zijn de buren van de nieuwe lunchroom niet. Zo denkt Marian Doldersum van De Huuskamer dat er nóg wel meer bij kan: "Met meer horeca kunnen mensen kiezen. Dan hebben ze een doel om ergens naartoe te gaan. Toen het hiernaast leegstond, gaf dat ook geen mooi gezicht naast je terras. Het creëert wat meer sfeer zo."

Bas Spang van Candia is het daarmee eens. In de coronacrisis heeft hij zijn pand laten verbouwen, om meer in te zetten op een restaurant in plaats van café. Hij is klaar voor de zomer, waarin hij hoopt dat alle terrassen weer vol zitten. "Natuurlijk ben ik voorstander van meer reuring. Je kunt niet met elkaar, maar ook niet zonder elkaar. Als ik hier alleen zou zitten, zou dat ook niet werken."