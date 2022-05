Cor Timmerman uit Hoogeveen wint Drentse kennisquiz LOOS

Frens Slagter uit Assen wist het Timmerman nog knap lastig te maken in de finaleronde. Zowel Slagter als de Hoogevener hadden in deze ronde drie vragen goed en dus stelde presentator Aaldert Oosterhuis een benaderingsvraag. De lengte van het TT-circuit in Assen leverde Timmerman uiteindelijk de winst op.

Timmerman won, behalve een mooie glazen trofee, een tablet en hij mag zich een jaar lang de 'meest loze Drent' noemen. "Geweldig! Mijn vrouw heeft me opgegeven, dus hier durf ik wel mee thuis te komen", aldus de Hoogevener die in zijn woonplaats zeer actief is voor voetbalvereniging HZVV en zich ook erelid van de club mag noemen. Daarnaast heeft Timmerman hetzelfde beroep als zijn naam en is hij tevens hobbyboer.