Veroordeelde schutter camping De Horrebieter in hoger beroep

Abderrehim B. gaat in hoger beroep tegen de straf die hij heeft gekregen voor de fatale schietpartij op camping De Horrebieter in Hoogersmilde. De rechtbank in Assen veroordeelde de Leidenaar anderhalve week geleden tot vijftien jaar cel voor doodslag op campingbewoner Joey Affriat. De 37-jarige B. stelt dat hij in november 2020 schoot uit zelfverdediging en daarom vrijuit moet gaan.

"Hij is het niet eens met de straf. De rechtbank heeft zijn beroep op noodweer verworpen, maar hij vindt dat daar wel degelijk sprake van is", zegt advocaat Peter Plasman, die B. bijstaat.

Conflict

B. kende Affriat uit de gevangenis. Hij is eerder veroordeeld voor doodslag en zat daarom een celstraf van elf jaar uit. Affriat zat destijds bij hem op de afdeling. Nadat de twee vrijkwamen, ging Affriat in de drugshandel en B. werkte samen met hem. Maar in de zomer van 2020 kregen de twee een conflict. Affriat had 20.000 euro, drie goudstaafjes en een Rolex-horloge in bewaring gegeven bij de Leidenaar en wilde die spullen terug. Het duurde hem te lang voor hij ze terugkreeg.

Op de avond van 9 november 2020 kwam B. vanuit Leiden naar Assen om te praten. Hij ontmoette Affriat op het Asser station en gaf daar naar eigen zeggen het goud en het horloge terug. Daarna reed hij samen met Affriat naar De Horrebieter, waar zijn vriend sinds een aantal maanden woonde. Eenmaal door de slagboom zag hij naar eigen zeggen dat Affriat een pistool op schoot had en het om hem gericht hield.

Kofferbak

B. zegt dat hij de auto moest stoppen en dat Affriat toen iets uit de kofferbak pakte; hij dacht munitie om het wapen te laden. Toen hij weer was ingestapt en B. verder reed naar het chalet, raakte hij naar eigen zeggen in paniek. Er ontstond een worsteling tijdens het rijden, omdat de Leidenaar het wapen in handen probeerde te krijgen. Toen dat lukte, schoot hij in de auto vier keer op Affriat, die ter plekke overleed. De auto botste tegen een boom en kwam tot stilstand tegen een zandbult.

Daar vonden medewerkers hem even later met het lichaam van Affriat erin. B. was er vandoor gegaan. Hij meldde zich twee dagen later bij de politie. Sindsdien zit hij vast. Het goud, het geld en het horloge zijn nooit teruggevonden.

'Enkele seconden'

De rechtbank oordeelde dat de Leidenaar zich niet kan beroepen op noodweer (zelfverdediging, red.) omdat B. het latere slachtoffer naar eigen zeggen heeft laten uitstappen en weer instappen, terwijl hij er ook met de auto vandoor had kunnen gaan, zodat hij wellicht veilig was. De rechtbank noemde het in het vonnis 'onbegrijpelijk' dat hij dat niet heeft gedaan.

"Mijn cliënt vindt dat noodweer wél bewezen kan worden, omdat alles in enkele seconden is gebeurd", zegt Plasman. Oftewel, veel tijd om na te denken had hij niet en hij was in paniek. De rechtbank heeft B. veroordeeld tot de maximumstraf voor doodslag in Nederland, omdat het de tweede keer is dat hij iemand om het leven heeft gebracht. "Een forse straf", zegt zijn advocaat. "Daar is hij wel van geschrokken." Tegen B. was dertien jaar en tbs geëist. Het OM heeft desondanks zelf geen hoger beroep ingesteld.