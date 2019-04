Noordscheschut stelt feestje HZVV uit

Omdat ook achtervolger Oranje Nassau niet wist te winnen, blijft het gat met de nummer twee groot, acht punten, maar laat het kampioenschap een weekje langer op zich wachten. Noordscheschut klimt naar de vierde plek en blijft bovenin meedoen in de strijd om de derde periode.HZVV begon zwak aan de wedstrijd en liet zich door de thuisclub de kaas van het brood eten. Noordscheschut was feller en kwam binnen twintig minuten op 1-0. HZVV mocht een vrije trap nemen, maar vijf seconden later lag de bal achter doelman Hidde Streutker. Aanvoerder Dennis Hooijer reageerde attent en schoot de 1-0 binnen.Dat HZVV na een half uur op gelijke hoogte kwam was aan de thuisclub te danken. De voorzet van Paul Bangura werd door Leon Vlietstra achter zijn eigen doelman, Wiebe Zinger, gegleden. Beide ploegen ging met een 1-1 stand rusten.Na rust was de koploper van de 1e klasse E beter, kreeg het de beste kansen, maar kwam Noordscheschut weer op voorsprong. Een kwartier voor tijd werd Nick Koster in de zestien onder de voet gelopen, waarna Melvin Mol de strafschop binnen schoot (2-1).Vlak voor tijd beloonde Koster zichzelf voor het harde werken. De spits was net iets sneller dan Alex Zomer, waarna Koster koelbloedig de 3-1 binnenschoot. In blessuretijd bepaalde Fabian Stevens de eindstand op 3-2.