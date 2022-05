Amerikaanse schoolbus over Hunebed Highway rijdt voorlopig niet

Het plan was om de oldtimer vanaf vandaag elke dag op vaste tijden langs elf bestemmingen te laten rijden. Bestemmingen als attractiepark Drouwenerzand in Drouwen, het Hunebedcentrum in Borger en dierenpark Wildlands in Emmen liggen op de route. De zogeheten Hunebed Highway Express heeft zes halteplaatsen bij diverse hotels en vakantieparken. Volgens Klaver is het te kort dag om vandaag te beginnen. "De toeristen die dit weekend zijn aangekomen hebben te weinig tijd gehad om een uitje te boeken."