Ilse de Haas met 'haar' Bennie op jacht naar eerste WK-podium zijspanklasse

MOTORSPORT – Ilse de Haas (24) uit Grolloo is volgend weekend tijdens de eerste WK-wedstrijd van het seizoen in Le Mans bakkenist bij haar vriend Bennie Streuer (34). De Haas vervangt de geblesseerde Kevin Rousseau. De Fransman scheurde twee weken geleden in de sportschool een pees in z'n schouder af en is niet op tijd fit voor de eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen.

“Ja, het is wel spannend. Het zou onze eerste WK-podiumplaats samen kunnen zijn”, zegt De Haas.Het is niet voor het eerst dat de geliefden samen een Grand Prix rijden. Twee jaar geleden in Oschersleben gebeurde dat ook al. Toen had Rousseau z'n pols gebroken. Ilse en Bennie eindigden toen op de vierde plaats.Ook was De Haas al bakkenist in Grand Prix met Hilbert Talens en Collin Nicholson aan het stuur. Maar toen werd er niet gestreden om de topposities.Inmiddels bestuurt Ilse de Haas zelf ook een zijspan en strijdt ze dit seizoen mee in het gecombineerde kampioenschap van het IDM en het ONK. Ferry Segers is daarbij haar bakkenist.