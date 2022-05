Na ruim 20 jaar geeft Joop Waterman het stokje over bij de Dodenherdenking

Een directe betrokkenheid met Herinneringscentrum Kamp Westerbork dacht hij jarenlang niet te hebben. Nihom kwam pas dit jaar in aanraking met de organisatie. Toen Nihom zich er verder in verdiepte in Westerbork ontdekte hij dat zijn overgrootmoeder drie dagen in Kamp Westerbork zat voordat ze werd weggevoerd naar Sobibor en is vermoord.