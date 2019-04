Drenthina wint derby van runner up Klazienaveen

Door deze overwinning zet Drenthina een grote stap richting handhaving in de tweede klasse J. Bovendien lonkt voor de club uit Emmen ook nog een toetje als Pelikaan S, begin mei, de sportieve plicht vervult tegen DZOH. Dan pakt Drenthina namelijk de 2e periodetitel en wacht de nacompetitie voor promotie naar de 1e klasse.FC Klazienaveen ziet de concurrenten tegen degradatie uitlopen. De achterstand op de nummer elf De Weide bedraagt 3 punten, maar Klazienaveen heeft een wedstrijd minder gespeeld. De formatie van trainer Eric Prins liep ook pijnlijk puntenverlies op in de strijd om de 3e en laatste periodetitel. De Griffioen gaat over Drenthina heen en heeft na vijf duels één punt meer.De wedstrijd begon rommelig. Geen van beide ploegen wist de bal lang in het bezit te houden. Na een kwartier was er pas de eerste kans. Klazienaveen-speler Mike Wilts kreeg de bal op een paar meter van het doel, maar schoot over.Na 25 minuten kwam Drenthina op voorsprong. Mark Lubberts schoot met een droge knal raak. Na die goal was het eenrichtingsverkeer, maar Klazienaveen bleek niet scherp in de afronding.Na rust was het duel meer in evenwicht en was het spel ook beter. Binnen vijf minuten kwam Klazienaveen langszij. Patrick Bloemberg knikte de bal knap binnen na een indraaiende vrije trap. Die 1-1 stand bleef niet lang intact, want Klazienaveen-doelman Justin Verschoor liet een vrije trap van Mark Lubberts door zijn vingers glippen: 2-1. Nog geen minuut later kwam Klazienaveen weer op gelijke hoogte. Een slippertje achterin gaf Nick van der Sleen een niet te missen kans.Verschoor groeide daarna uit tot de schlemiel van de wedstrijd. Een vrije bal vanaf zo'n 35 meter werd niet klemvast gepakt door de doelman van Klazienaveen, waarna Bernard Bakker er als de kippen bij was om de 3-2 tegen de touwen te schieten.