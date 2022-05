Van de Oude Meerdijk naar een Nieuwe Meerdijk? 'Dit stadion voldoet niet meer'

Dat wil volgens Van den Wall Bake niet zeggen dat Emmen, samen met AZ, Twente of Utrecht, meedoet om plek vier. "Die plek is te hoog gegrepen, maar Emmen moet gokken op het linkerrijtje. De potentie is er, er is sympathie vanuit het land. Het is hartstikke goed dat ze zijn gepromoveerd. Nu moeten ze hoge doelstellingen formuleren."

Hoewel het vanuit commercieel oogpunt interessant is om een nieuw stadion te bouwen, zegt Van den Wall Bake daarbij wel dat de fans op de eerste plaats staan. "Ze (de club, red.) moeten niet de fout maken dat ze het voor de business doen. De fans zijn de levensader van het betaalde voetbal: zij moeten het idee krijgen dat ze ook een beter stadion krijgen."

Geld

"Nu moeten ze op zoek naar geld om permanent in dat linkerrijtje te komen", legt Van den Wall Bake uit over de volgende stap die de club moet nemen. "Dat moet je in eerste instantie zoeken bij het Drentse bedrijfsleven. Die hebben sowieso een affiniteit met de club, bijvoorbeeld doordat werknemers al op de tribune zitten."

Maar vanwege de sympathie die de club volgens Van den Wall Bake in het land heeft, moet de club ook landelijke sponsoren zoeken. "En dan met name merken die al in het voetbal actief zijn. Ik kan me voorstellen dat ze met een biermerk of bijvoorbeeld ING een deal maken."

Daarbij moet volgens de sportmarketeer ook gekeken worden naar de gemeente en de provincie. Van den Wall Bake vindt dat daar ook de portemonnee getrokken moet worden. "Het argument dat ik veel hoor is: 'Er is in het voetbal al zoveel geld, dat hoeven we niet te steunen'. Maar het heeft ook een sociaal-maatschappelijke functie."