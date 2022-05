Formatie in Borger-Odoorn 'voorspoedig', namen wethouders bekend

De vijf formerende collegepartijen in Borger-Odoorn zeggen vaart te maken met het sluiten van een coalitieakkoord, en hebben in aanloop daarnaartoe de beoogde wethouders bekendgemaakt.

Deze vijf partijen zeggen dat de gesprekken voorspoedig verlopen. Het aantal van vier wethouders doet volgens hen "recht aan de grote klus waar we als gemeente voor staan de komende jaren", stellen ze in een gezamenlijke verklaring. Opgaven op het gebied van energie, wonen en het sociaal domein "vragen om een actief college dat dichtbij bij onze inwoners staat. Een college dat luistert om zo voor iedereen in Borger-Odoorn het goede te doen".

De partijen maken geen bezwaar tegen een wethouderschap van VVD'er Hartsuiker, die in Emmen woont in plaats van in de gemeente Borger-Odoorn. "Hij kent onze gemeente goed en hij brengt naast kennis ook een groot provinciaal en Haags netwerk mee. Dit kunnen we met de uitdagingen waar we voor staan goed gebruiken. Bovendien heeft ons de afgelopen periode geleerd dat een wethouder van buiten de gemeente geen belemmering voor het functioneren als wethouder hoeft te zijn."