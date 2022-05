Wildlands investeert in nieuw beveiligingssysteem: 'Spannend, maar veiligheid boven alles'

Dergelijke systemen worden al wel in banken en in de industrie toegepast, maar nog niet bij dierenverblijven. "We hadden het al bij onze achtbaan Tweestryd. Toen zijn we gaan brainstormen met de leverancier over hoe we het bij verblijven kunnen toepassen en zijn we hierop uitgekomen. Is voor hen ook een leuke uitdaging", vertelt de projectleider. Andere dierentuinen in het land komen binnenkort naar Emmen om te kijken.