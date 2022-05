Kabouterpad Emmen opnieuw vernield: 'Hopen dat dader vroeg of laat gepakt wordt'

"De hele route is weer van het begin tot het einde afgebroken", verzucht Eric van Waardenburg van het Kabouterpad Emmen. De twee kilometer lange wandelroute voor kinderen door de Emmerdennen is voor de derde keer op rij door vandalen onder handen genomen.

Waarom het wandelpad, dat is versierd met onder meer deurtjes, waslijntjes, kabouters en paddenstoeltjes, opnieuw is vernield, is de vrijwilligers een raadsel. "Deurtjes en waslijntjes, maar ook aangelegde paadjes zijn vernield of kapotgetrapt", zegt Van Waardenburg. En dat terwijl hij en de andere vrijwilligers net alles weer mooi gemaakt hadden na meerdere vernielingen van de afgelopen tijd.

"Heel vervelend als je dit constateert, maar tegelijkertijd halen we ook veel positieve energie uit zo'n middag als gisteren. Driehonderd kinderen van 2 tot 8 jaar hebben toen genoten van een speciale middag, waarbij ze ook met kabouters in animatiepakken op de foto konden. We hadden ook beloofd dat het pad op 1 mei weer klaar zou zijn en dat is gelukt", aldus de Emmenaar.

Politie

Nu gisteravond is ontdekt dat de hele route opnieuw is vernield, hebben de vrijwilligers contact opgenomen met de politie. "De vorige keer hebben we geen aangifte gedaan, maar daar neigen we nu wel steeds meer naar. We zijn in gesprek met de politie, maar willen het ook realistisch houden: de politie heeft belangrijke zaken te onderzoeken en dit gaat om een belevenispad voor kinderen", relativeert hij.

Ook nu gaan de vrijwilligers weer aan de slag om de schade te herstellen. 'De blije kinderstemmetjes van gisteren motiveren ons om door te gaan', schrijft de groep op hun Facebookpagina. Daarop roepen ze ouders ook op om hun positieve ervaringen en foto's te delen. Als extra motivatie en als signaal naar de dader of daders. "We krijgen veel enthousiaste reacties van ouders over dat hun kinderen zo hebben genoten."

'Oren en ogen openhouden'