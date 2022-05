Volop steunbetuigingen bij Klein Paramaribo in Assen

Het pand zelf is nog niet helemaal afgebroken. De achtergevel staat nog, maar veel is er niet meer van over. Ook rook het vanochtend nog steeds naar rook en brand. Sommige passanten bleven ook even staan kijken bij het pand of reden net wat langzamer voorbij.

Door de brand is het restaurant volledig verwoest en bleek het gebouw op instorten te staan. De gemeente kon niet anders dan het pand te slopen. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend.

Vorige week gaf eigenaar Aniel Gajadhar aan bij RTV Drenthe dat een wederopbouw op de huidige locatie niet snel ziet gebeuren. De gemeente wil vernieuwingen doorvoeren in de straat. "Ik verwacht dus niet dat we hier terug kunnen komen." Graag zou hij Klein Paramaribo nieuw leven in willen blazen. Hoe, is alleen nog de vraag. "Het is ons kind, hè? We hebben ons hart en onze ziel erin gestopt. Maar we wachten eerst alles maar af. Dan kijken we dan wel wat we precies gaan doen."