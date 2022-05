Handgeschreven afscheidsbrief verzetsman binnengebracht bij actiedag musea

Een mooie vondst voor het Drents Archief. Tijdens de inzameldag van het archief brengt de nicht van verzetsman Thijs Drupsteen zijn handgeschreven afscheidsbrief mee. Drupsteen werd gefusilleerd in Kamp Vught. Volgens Joke Wolff van het Drents Archief was de moeder van de briefbrenger enige tijd geleden overleden en wilde zij dat de brief op een goede plek terecht kwam.

Het gaat om de originele brief, niet om een kopie. De brief werd binnengebracht bij het Drents Archief op de actiedag 'Niet Weggooien!'. Tijdens deze dag roepen verschillende musea op om niets zomaar weg te gooien uit de oorlogsjaren. Ook al lijkt het document of voorwerp ogenschijnlijk niet belangrijk. Naast het Drents Archief doen in Drenthe ook Onduikersmuseum De Duikelaar in Nieuwlande en het Drents Museum mee.

Verzetsman Thijs Drupsteen

Thijs Drupsteen werkte op het gemeentehuis in Diever en probeerde tijdens de Tweede Wereldoorlog de Duitsers tegen te werken. Zo had hij een belangrijke rol bij het verduisteren van het bevolkingsregister van Diever, waardoor veel jonge mannen buiten het zicht van de bezetter bleven en niet opgepakt werden voor de arbeidsdienst. Drupsteen sloot zich later aan bij het verzet in Groningen.

Uiteindelijk moet Drupsteen onderduiken, maar tijdens het rondbrengen van de illegale krant wordt hij gearresteerd. Drupsteen wordt vastgehouden in Delfzijl.