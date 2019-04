Olhaco stelt handhaving in extremis veilig na nipte zege op Woudenberg

Olhaco begon de wedstrijd met een nederlaag in de eerste set. De bezoekers uit Woudenberg wonnen nipt met 22-25. De thuisploeg sloeg in de tweede set keihard terug en walste in 25-12 over de nummer vijf op de ranglijst heen. De Hoogeveners hielden het momentum vast en wonnen ook de derde set in 25-22.In de vierde set vergat de thuisploeg om de wedstrijd over de streep te trekken en in 22-25 ging de set-zege weer naar de bezoekers, waarmee de stand gelijk werd getrokken. Opnieuw toonde Olhaco veerkracht en met een 15-9 overwinning in de laatste set werden drie punten veilig gesteld.Door de zege komt het puntentotaal van Olhaco op 40 punten uit 22 wedstrijden. Directe concurrent Hovoc liep wel één punt in door een 1-3 zege op Sneek en kwam daarmee op een gelijk puntentotaal van 40. Alleen op setsaldo blijven de Hoogeveners de ploeg uit Horst één set voor. Daarmee is het spelen van promotie/degradatie wedstrijden in extremis afgewend.De heren van Sudosa-Desto hebben hun seizoen in de Topdivisie afgesloten met een nederlaag. Het voortijdig gedegradeerde team kon tegen Donitas uit Groningen geen stunt uithalen.De eerste twee sets gingen in 25-19 en 25-17 naar de thuisploeg. In de derde set vochten de Assenaren terug en werd een setzege gepakt in 22-25. Bij de vierde en beslissende set gaf Donitas de zege echter niet uit handen en trok de ploeg de set in 25-21 over de streep.Ook de dames in de eerste divisie A speelden zaterdagmiddag de laatste wedstrijd van het seizoen. Het gedegradeerde Tjoba uit Klazienaveen trof Rosstars uit Rossum en won in eigen huis met overtuigende cijfers. Met vier setzeges in 25-15, 25-20, 25-13 en 25-12 nam de ploeg van trainer Tjarko Muis afscheid met een 4-0 zege.Voor de gekroonde kampioen Sudosa-Desto had de feestvreugde blijkbaar zijn tol geëist. Tegen de Krekkers uit Mariaparochie werden de Assenaren veroordeeld tot (slechts) de tweede nederlaag van het seizoen. Sudosa-Desto bleef in de eerste twee sets met 25-20 nog redelijk in het spoor en ook in de derde set werd in 25-19 niet dik verloren. In de slot-set ging de ploeg wel met 25-16 onderuit, waardoor een 4-0 nederlaag op het conto kwam.