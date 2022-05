Doordeweekse trouwerij in Tynaarlo het duurst: stel is ruim 600 euro kwijt

De gemeente Tynaarlo hanteert van alle Drentse gemeenten de hoogste prijzen voor een trouwerij op doordeweekse dagen. Dat blijkt uit cijfers van trouwsite The Perfect Wedding , geanalyseerd door LocalFocus. Stellen die in het gemeentehuis in Tynaarlo het 'ja-woord' willen geven, zijn dit jaar 612,80 euro kwijt.

Binnen Drenthe zijn in de gemeente Assen de trouwprijzen het hardst gestegen (met 9 procent). In 2021 was een verloofd stel nog ruim 500 euro kwijt, inmiddels is dat bijna 50 euro meer.

In Emmen zijn de prijzen voor een huwelijk in het gemeentehuis het laagst, namelijk 165,50 euro. Het gaat daarbij wel om maandag tot en met donderdag, op vrijdagen is een trouwceremonie duurder.

Trouwen in Utrecht het duurst

Gemiddeld betalen stellen in Nederland zo'n 413 euro om in het gemeentehuis te trouwen tussen maandag en donderdag. Voor het uitbreken van de coronacrisis was trouwen nog zo'n 10 procent goedkoper. Het hoogst zijn de prijzen momenteel in Utrecht (892 euro). Het goedkoopste is het Zeeuwse Noord-Beveland met 155 euro.

Wie op een vrijdag wil trouwen, betaalt gemiddeld bijna 430 euro. Op zaterdagen komt daar zo'n 200 euro bij op, op zondagen nog eens 200 euro.