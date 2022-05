Marzieh uit Iran maakt in Coevorden als eerste gebruik van nieuwe inburgeringswet: 'Ze voelen zich welkom'

En dus heeft Marzieh samen met de gemeente een plan opgesteld. Onderdeel van dat plan is stage lopen of vrijwilligerswerk doen. Het doel daarvan is dat, naast het leren van de taal, meteen geoefend kan worden met de taal in de praktijk. Marzieh gaat eerst de Nederlandse taal leren en vrijwilligerswerk doen. Daarna wil zij haar studie farmacie afronden, die zij in Iran is begonnen. "Ik hou van studeren en wil graag in een laboratorium werken", vertelt ze.